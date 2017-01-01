В Альпах разбился самолет: 20 погибших

Самолет времен Второй мировой войны использовался компанией JU-Air для экскурсий и чартерных рейсов.

В швейцарских Альпах произошла авиакатастрофа Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны. На самолете были 17 пассажиров, два пилота и один член экипажа – все они погибли, сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла накануне, 4 августа, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден.

Читай также: Два самолета столкнулись в Румынии: есть жертвы

Как сообщили в швейцарской полиции, среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин. Люди происходили из четырех швейцарских кантонов. Также на борту были муж, жена и сын из Австрии.

По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Самолет времен Второй мировой войны использовался компанией JU-Air для экскурсий и чартерных рейсов. Компания владеет несколькими самолетами Junkers, все были построены в 1939 году.

Ранее семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.