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В Альпах разбился самолет: 20 погибших

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Самолет времен Второй мировой войны использовался компанией JU-Air для экскурсий и чартерных рейсов.
В швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны
В швейцарских Альпах разбился самолет Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны

В швейцарских Альпах произошла авиакатастрофа Junkers Ju-52 времен Второй мировой войны. На самолете были 17 пассажиров, два пилота и один член экипажа – все они погибли, сообщает Reuters.

Авиакатастрофа произошла накануне, 4 августа, с западной стороны горы Лиц Зегнас в кантоне Граубюнден.

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Как сообщили в швейцарской полиции, среди погибших - 11 мужчин и 9 женщин. Люди происходили из четырех швейцарских кантонов. Также на борту были муж, жена и сын из Австрии.

По данным полиции, самолет ударился о землю на большой скорости. Признаков внешнего вмешательства, столкновения или повреждений перед аварией нет.

Самолет времен Второй мировой войны использовался компанией JU-Air для экскурсий и чартерных рейсов. Компания владеет несколькими самолетами Junkers, все были построены в 1939 году.

Ранее семья из четырех человек погибла при крушении легкомоторного самолета в Швейцарии.

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Теги: авиакатастрофа, смерть, самолет, Швейцария, жертвы, Альпы
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