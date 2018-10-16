Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина просит Францию об экстрадиции "умершего" коррупционера

Комментариев: 2
Материалы на выдачу 36-летнего украинца, которого задержала местная полиция совместно с Европолом, уже направлены во Францию.
Украина направила во Францию документы об экстрадиции
Украина направила во Францию документы об экстрадиции
nabu.gov.ua

Генеральная прокуратура Украины направила запрос французским правоохранителям относительно экстрадиции задержанного во Франции гражданина Украины. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

"Направлено запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче 36-летнего гражданина Украины, задержанного на территории этой страны, с целью привлечения его к уголовной ответственности", – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что подозреваемый в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений с Одесского припортового завода завладел средствами частной компании в сумме свыше 12 миллионов евро.

Согласно сообщению Европола, задержание украинца произошло еще 5 октября недалеко от Дижона в Бургундии. На его имущество стоимостью более 4,6 млн евро наложен арест, включая замок, раритетный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали.

В Европоле сообщили, что французские власти в январе начали расследование подозрительных сделок, связанных с приобретением замка стоимостью три миллиона евро компанией из Люксембурга, конечным бенефициаром которой оказался гражданин Украины, подозреваемый украинскими властями в коррупции.

По данным следствия, задержанный украинец сумел скрыться от правосудия в Украине, подделав свидетельство о смерти. В дальнейшем было установлено, что подозреваемый оказался не только жив, но и жил на широкую ногу во Франции.

Позже украинские СМИ сообщили, что речь идет о бывшем одессите по фамилии Малиновский.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, мошенничество, прокуратура, экстрадиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Utek    16.10.2018, 21:27
Оценка:  0
Utek
Ага, это такая многоходовочка. Здесь он все порешает, немножко похудеет кошелек и через некоторое время папарацци его снова запечатлеют где-нибудь на пляже уже в Италии )
Ярослав    16.10.2018, 21:24
Оценка:  0
Ярослав
Или может Виктор Янукович младший с байкала вынырнул ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь