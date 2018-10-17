Взрыв в керченском колледже: В РФ заявили о погибших и госпитализированных

Информацию подтвердили в российских правоохранительных органах. Кроме того, сообщается, что колледж не был газифицирован, тем самым опровергая предварительную версию о взрыве газового баллона.

В России подтвердили взрыв в политехническом колледже kerch.fm

В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. Об этом со ссылкой на источник в российских экстренных службах сообщает ТАСС.

Сообщается, что в российских правоохранительных органах подтвердили - “в результате взрыва есть погибшие и много пострадавших“.

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“По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное количество погибших устанавливается, пострадавших много“, - отмечает источник.

По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Вместе с тем, в Крымгазсети сообщили, что колледж не был газифицирован.

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыла из колледжа в городскую больницу.

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По данным службы скорой помощи, в результате взрыва пострадали около 10 человек.

“По предварительным данным, пострадавших около 10 человек, эвакуированы 20“, - сказал собеседник.

“В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших“, - отметило издание.

Напомним, в Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже.