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Взрыв в керченском колледже: В РФ заявили о погибших и госпитализированных

Спецтема: Взрыв в Керчи
Комментариев: 3
Информацию подтвердили в российских правоохранительных органах. Кроме того, сообщается, что колледж не был газифицирован, тем самым опровергая предварительную версию о взрыве газового баллона.
В России подтвердили взрыв в политехническом колледже
В России подтвердили взрыв в политехническом колледже
kerch.fm

В России заявили, что в результате взрыва в политехническом колледже в Керчи в оккупированном Крыму есть погибшие, после взрыва в приемное отделение больницы поступили 18 человек. Об этом со ссылкой на источник в российских экстренных службах сообщает ТАСС

Сообщается, что в российских правоохранительных органах подтвердили - “в результате взрыва есть погибшие и много пострадавших“.

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“По предварительным данным, в одном из помещений произошел взрыв и несколько хлопков. Точное количество погибших устанавливается, пострадавших много“, - отмечает источник. 

По предварительной информации, взорвался газовый баллон. Вместе с тем, в Крымгазсети сообщили, что колледж не был газифицирован. 

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные.

Очевидцы сообщают, что огромное количество машин с мигалками следует в сторону колледжа. Кроме того, значительное количество машин реанимации уже прибыла из колледжа в городскую больницу.

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По данным службы скорой помощи, в результате взрыва пострадали около 10 человек.

“По предварительным данным, пострадавших около 10 человек, эвакуированы 20“, - сказал собеседник.

“В больницу доставили 18 человек, врачи ожидают поступления еще около 50 пострадавших“, - отметило издание.

Напомним, в Керчи в оккупированном Крыму сообщают о взрыве в политехническом колледже.

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Теги: Крым, Керчь, колледж, взрыв, погибшие, пострадавшие
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Комментариев (3)
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Древний_Язычник    17.10.2018, 15:06
Оценка:  0
Древний_Язычник
Всё постановочное, их просто притрусили пылью и полили кетчупом
WTF2wtf    17.10.2018, 14:07
Оценка:  +2
WTF2wtf
А при чем тут Крымгазсети, если сначала заявляли о возможном взрыве газового баллона, а не газовой трубы?
Они знают, кто куда газовый баллон привез?
Колишній-східняк    17.10.2018, 13:33
Оценка:  +2
Колишній-східняк
будут искать визитку Яроша...
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