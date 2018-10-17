В детсаду под Луганском взорвалась граната: есть пострадавшая
Пострадала заведующая дошкольного учреждения.
В оккупированном поселке Донецкий Луганской области прогремел взрыв на территории детского сада.
Об этом сообщает Громадське со ссылкой на сообщение так называемого “министерства по чрезвычайным ситуациям“ самопровозглашенной “республики“.
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В результате взрыва пострадала заведующая дошкольного учреждения. Женщина получила осколочное ранение правой нижнего века и ранения пальца левой руки.
Боевики из “ЛНР“ предполагают, что взрыв мог произойти из-за детонации ручной гранаты.
Как сообщалось 2 октября, появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.