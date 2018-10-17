Появилось видео последнего взлета разбившегося Су-27

На видео изображена подготовка к вылету пилотов разбившегося 16 октября истребителя Су-27УБ, а также его последний взлет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в среду, 17 октября, опубликовал видео, на котором изображена подготовка к полету пилотов разбившегося 16 октября истребителя Су-27УБ, а также его последний взлет. Соответствующий ролик появился на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

В частности, на видео видно, как пилоты Су-27УБ готовятся к выполнению полета. Также показан взлет истребителя, а в конце видео - заставка в память о летчике Иване Петренко. Указания на имя второго пилота, погибшего при крушении самолета, видео не содержит.

"17 октября на военном аэродроме Староконстантинова участники многонациональных учений Чистое небо - 2018 почтили память погибших пилотов самолета Су-27УБ, потерпевшего катастрофу в Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, истребитель Су-27УБ потерпел аварии 16 октября неподалеку города Бердичев. По данным очевидцев, самолет начал терять высоту, и пилоты отвели его от жилых домов. Жертв среди местных жителей нет.

По данным Генштаба, жертвами происшествия стали два пилота. В сообщении ведомства говорится, что погибли украинский и американский военные.

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