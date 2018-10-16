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Пилоты отвели истребитель от села - очевидцы

Комментариев: 3
Авиакатастрофа произошла вблизи населенных пунктов. Однако, погибшие пилоты смогли предотвратить падение самолета на село.
Очевидцы сняли дым после падения самолета
Очевидцы сняли дым после падения самолета
vezha.vn.ua

Местные жители из села Уланова Винницкой области, возле которого вечером во вторник, 16 октября разбился военный истребитель, рассказали некоторые подробности катастрофы, сообщает Vezha.

Отмечается, что пилоты перед катастрофой смогли отвести истребитель от села и направили его на поле.

Местная жительница Елена Слипун сфотографировала дым от пожара, произошедшего после падения самолета.

В то же время пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины изъяла из своего сообщения о гибели пилотов информацию о принадлежности членов экипажа к Воздушным силам ВСУ и Нацгвардии США.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в обновленной заметке на странице Генштаба ВСУ в соцсети Facebook.

 

 

Ранее стало известно, что оба пилота разбившегося СУ-27 погибли. Авиакатастрофа произошла во время учебно-боевого полета. Напомним, на учениях в Винницкой области разбился Су-27

 

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Теги: авиакатастрофа, авиация, самолет, фото, истребитель, Винницкая область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Rangol    16.10.2018, 21:35
Оценка:  0
Rangol
Понятно, что это реванш за вчерашний проигрыш. Ф-15 сбил Су 27 он и сам пострадал от ответного огня и ели приземлился
Антираб    16.10.2018, 20:02
Оценка:  0
Антираб
Та невже!Якщо літак був некерований,то їм неможливо було керувати,а тим паче неможливо було його відвести від села.Напевно пілоти просто сподівалися на диво,що літак знову стане керованим,однак цього не стадося,а час на капультування було втрачено...
kapablankas    16.10.2018, 20:59
Оценка:  -1
kapablankas
катапульты 0-0 ?????
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