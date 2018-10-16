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Крушение СУ-27: оба пилота погибли

Комментариев: 10
Поисково-спасательная группа обнаружила тела пилотов. На месте работают военная прокуратура и Нацполиция.
Пилоты СУ-27 погибли
Пилоты СУ-27 погибли
mil.gov.ua

В результате крушения истребителя Су-27 во время международных учений Чистое небо - 2018 погибли два пилота. Об этом во вторник, 16 октября, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Самолет участвовал в учениях Чистое небо - 108.

"С сожалением сообщаем, что, по информации поисково-спасательной группы, были обнаружены тела двух пилотов: один - военнослужащий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, второй - военнослужащий Воздушных сил Национальной гвардии США", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, событие произошло неподалеку от населенного пункта Хмельник Винницкой области. Обломки самолета нашли возле села Пагурцы, в Винницкой области.

Местное издание 33 канал сообщает, что самолет упал на поле и его обломки разлетелись на большой территории.

По информации Нацполиции Винницкой области, на месте аварии работает военная прокуратура. Местная полиция и следственно-оперативная группа оказывают помощь военным в ограждении места падения самолета и сбора вещественных доказательств крушения.

Ранее сообщалось, что на учениях в Винницкой области разбился Су-27. Инцидент произошел во время учебно-боевого полета.

Напомним, 8 октября в Украине стартовали крупнейшие в истории страны авиаучения Чистое небо 2018.

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Теги: авиакатастрофа, авиация, смерть, самолет, истребитель, пилот, Винницкая область, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (11)
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fargjon    16.10.2018, 22:12
Оценка:  0
fargjon
Вот вам и модернизация армии! И мы кричим что сможем отбить нападение россии!
Никакой новой техники в ВСУ не поступает одна модернизация. Результат все видят.
Из 800 танков 780 модернизированных из совка и 20 новых с нуля.
Как нам воевать. Постоянно сдавать позиции пока не упрёмся свою жепу
Rangol    16.10.2018, 21:26
Оценка:  +3
Rangol
Не умеешь летать нехрена выпендприваться.
drozdikus    16.10.2018, 21:39
Оценка:  -3
drozdikus
есть на чем летать
drozdikus    16.10.2018, 21:40
Оценка:  -1
drozdikus
???
Yaha_27    16.10.2018, 20:19
Оценка:  -1
Yaha_27
за американца стыдно, садится за совковую рухлять, в Украине где коррупция сплошь и рядом и состояние совковой техники тем более...лол
traktor23    16.10.2018, 21:31
Оценка:  -1
traktor23
СТЫДИСЬ СЕБЯ ЖИВОТНОЕ. ЭТО ЕЩЕ ДОСТОЙНЫЕ МАШИНЫ
Yaha_27    16.10.2018, 22:10
Оценка:  0
Yaha_27
слышу взрыв пукана ватного говна))
Агент_Смитт    16.10.2018, 20:04
Оценка:  +1
Агент_Смитт
И небо стало чище.
Антираб    16.10.2018, 19:49
Оценка:  -7
Антираб
Їм треба було просто визначитися:або обійматися один з одним,або керувати літаком.Схоже,що літаком вони не керували...
Tratarog    16.10.2018, 19:21
Оценка:  0
Tratarog
а чего не прыгали? причем оба...
Rangol    16.10.2018, 21:27
Оценка:  -2
Rangol
кто его знает чем они там в небесах парочкой занимались, отвлеклись
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