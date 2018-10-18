В Украине упростят систему прописки

В Парламенте зарегистрировали законопроект "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине".

Верховной Раде состоялась регистрация проекта закона “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине“. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает УНН.

Читай также: Верховный суд разрешил выдавать паспорта старого образца

“В соответствии с положениями законопроекта, заявление на регистрацию места жительства можно будет подать обычным способом в органе или ЦПАУ, но теперь услуга регистрации места проживания станет доступной через Интернет. Простота и удобство этой услуги сделают ее легкой и доступной для всех граждан Украины “, - отметил народный депутат Украины Сергей Березенко.

Законопроектом предполагается сделать услугу регистрации места проживания доступной онлайн и отменить дополнительные документы и справки.

Согласно проекту закона, для регистрации или снятия с регистрации будет подаваться только одно заявление; не нужны никакие документы и согласования; внесения отметок в паспорта о месте проживания будет не обязательным и будет осуществляться только по желанию лица.

Читай также: Новые формы на субсидии: как правильно заполнять

Проектом закона отменяется бумажный документооборот; устраняется необходимость подавать справки о месте жительства или составе семьи; исключается возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин; органы будут обмениваться информацией о месте проживания без привлечения лица; информация о месте проживания будет соответствовать действительности на момент ее запроса.

В автоматическом режиме регистрации / снятия с регистрации места проживания будет осуществляться на основании сведений из государственного реестра актов гражданского состояния: регистрация места проживания новорожденного ребенка, снятия с регистрации места проживания умершего / лица, объявленного умершим, сообщение о регистрации места проживания ребенка в возрасте до 14 лет в орган регистрации по прежнему месту жительства ребенка.

Также обеспечивается однократность включения избирателя в Государственный реестр избирателей, а также получается оперативная информация о количестве зарегистрированных или снятых с регистрации лиц в соответствующем населенном пункта (для анализа есть отклонения от обычного уровня прибытия в населенный пункт или выбытия из него человека).

В случае осуществления регистрации по одному адресу более трех семей, такая регистрация лица подлежит временному блокированию и подтверждению факта проживания. Указанный механизм предупредит массовую регистрацию по одному адресу (так называемые “адреса массовой регистрации“ или “рукавички“).

“Ежегодно в Украине осуществляется более 2 миллионов регистрационных действий, это - одна из самых популярных административных услуг. Совершенствование процедур позволит каждому зарегистрировать место проживания с мобильного телефона и оплатить это онлайн “, - заявил председатель Офиса реформирования административных услуг Владимир Семенихин.

Аналогичная система регистрации успешно работает в Нидерландах, Германии, Латвии и ряде штатов США..

Напомним, ранее сообщалось, что субсидии будут оформлять с учетом семейного положения, а не прописки.