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Украинцам выплатят 800 млн сэкономленных субсидий

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Украинцы уже подали заявления почти на 800 млн грн на выплату сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ.
Украинцы подали заявления на 800 млн грн на выплату сэкономленных субсидий
Украинцы подали заявления на 800 млн грн на выплату сэкономленных субсидий
Корреспондент.net

Украинцы подали заявления почти на 800 млн гривен на выплату сэкономленных субсидий. Об этом на пресс-конференции в четверг, 18 октября, заявил глава Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Укринформ.

"На сегодняшний день заявлений подано почти на 800 млн грн, и началась выплата соответствующих сумм сэкономленных субсидий за электроэнергию и природный газ", - сказал чиновник.

По словам Музыченко, заявления подали лица, которые сэкономили на использовании электроэнергии и природного газа в течение отопительного периода 2017-2018 годов.

Он также пояснил, что такая выплата, согласно законодательству, должна быть осуществлена в течение двух месяцев с даты начала нового отопительного периода.

Ранее сообщалось, что бюджет на 2019 год предусматривает расходы на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 55 миллиардов гривен.

В Минсоцполитики также сообщали, что за первое полугодие 2018 года украинцам насчитали пять млрд "лишних" субсидий.

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Теги: Тарифы ЖКХ, жкх, Кабмин Украины, правительство, ЖКХ оплата ЖЭК услуги тарифы, субсидии, субсидия, коммуналка, коммунальные услуги, коммунальные платежи, минсоцполитики
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ukraineslava    18.10.2018, 20:59
Оценка:  -1
Ukraineslava
1 гривну дают 10 забирают
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