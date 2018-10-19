В Украине строят новый разведцентр
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки.
Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.
“Для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация”, — заявил Александр Турчинов.
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Обращаясь к личному составу Службы внешней разведки Украины, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям — военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и другим.
Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.
Как сообщалось 27 сентября, после инцидентов с пожарами на военных арсеналах боеприпасов в Балаклее и Калиновке Минобороны Украины приступило к созданию новых хранилищ для вооружения.