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В Украине строят новый разведцентр

Комментариев: 3
Секретарь СНБО заложил символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра.
В Украине строят новый разведцентр
© rnbo.gov.ua
Фото 1/7
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
  • Турчинов проинспектировал начало строительных работ
В Украине строят новый разведцентр
Турчинов проинспектировал начало строительных работ
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие в церемонии закладки фундамента первого здания обновленной штаб-квартиры украинской внешней разведки.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны, передает УНН.

“Для того, чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения, необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация”, — заявил Александр Турчинов.

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Обращаясь к личному составу Службы внешней разведки Украины, Турчинов отметил, что гибридная агрессия РФ продолжается по всем направлениям — военном, экономическом, энергетическом, кибернетическом, информационном и другим.

Заложив символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра, Секретарь СНБО Украины осмотрел строительство объектов социальной сферы, в частности общежитий и домов малосемейного типа для офицеров разведки, а также ознакомился с новейшими образцами вооружения и спецсредств.

Как сообщалось 27 сентября, после инцидентов с пожарами на военных арсеналах боеприпасов в Балаклее и Калиновке Минобороны Украины приступило к созданию новых хранилищ для вооружения. 

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Теги: СНБО, разведка, Турчинов, ВСУ, армия, война
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Комментариев (3)
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МСергей    19.10.2018, 12:22
Оценка:  0
МСергей
По секрету всему свету.
Здобуляка    19.10.2018, 12:07
Оценка:  -1
Здобуляка
Может развОдцентр,учитывая сколько бабла вкинули в"это"?
ВосставшийИзБана    19.10.2018, 12:02
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Можно приходить ставить прослушку?
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