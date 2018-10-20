Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В ДТП под Киевом погибла актриса Дизель Шоу

Комментариев: 5
Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением.
ДТП под Киевом
ДТП под Киевом
Facebook Anton Strashko
 
В субботу утром в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.
 
Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. 
 
По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.
 
"В автобусе находилось 14 пассажиров. Одна женщина погибла. Тело ее направлено в морг. Еще четверо пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больницу", - сообщили в полиции.
 
На месте работает следственно-оперативная группа, работники следственного управления полиции Киевской области, медики.
 
Водитель автобуса задержан, возбуждено уголовное производство.
 
 
Вместе с тем, телеканал ICTV сообщил, что в результате ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская, еще 4 актеров получили тяжелые травмы. Егор Крутоголов и Яна Глущенко госпитализированы. 
Марина Поплавская
 
Дизель шоу - юмористическое телешоу Дизель Студии, выходящее в эфир с 2015 года на украинском телеканале ICTV.
 
Напомним, что в Николаеве в пятницу, 19 октября, столкнулись три автомобиля, два из которых ехали в свадебном кортеже. 
 
На дороге Киев-Чоп в Сколевском районе Львовской области столкнулись Volkswagen, Mitsubishi и телега, запряженная лошадьми. Водитель одного из автомобилей погиб на месте, а водителя телеги госпитализировали с травмами.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, телевидение, ICTV, Киевская область, актриса
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
темп    20.10.2018, 11:29
Оценка:  0
темп
Пристёгиваться надо....
Sofia17    20.10.2018, 11:24
Оценка:  +5
Sofia17
Дуже прикро!!!! Гарна позитивна актриса .... Шкода... Співчуваю рідним... Вічна пам`ять...
Thomas_Porter    20.10.2018, 11:16
Оценка:  +4
Thomas_Porter
Прикро Співчуваю.
Ukraineslava    20.10.2018, 11:15
Оценка:  +3
Ukraineslava
Жаль,хорошая команда была...
Blackdzhack    20.10.2018, 11:04
Оценка:  +4
Blackdzhack
Ппц дизелям.... Соболезнования...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь