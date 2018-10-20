В ДТП под Киевом погибла актриса Дизель Шоу

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила. По предварительным данным, водитель автобуса Неоплан не справился с управлением.

В субботу утром в результате столкновения автобуса и грузовика в Киевской области погибла пассажир автобуса и еще четверо получили ранения, сообщает пресс-служба областной полиции.

Столкновение автобуса Неоплан и грузовика произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.