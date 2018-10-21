Порошенко: В Украине не было, нет и не будет госцеркви

Глава государства заверил, что власть будет уважать выбор верующих.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в освященную Томосом Украинскую православную церковь никто никого не будет “приглашать“ силой.

Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

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“Это вопрос свободного выбора для каждого верующего. Гарантирую, что власть будет уважать выбор тех, кто решит остаться в той церковной структуре, которая сохраняет единство с Русской православной церковью. Это их выбор и нам его надо уважать. Но я так же гарантирую, что государство защитит права тех священников и мирян УПЦ Московского патриархата, которые добровольно решат выйти из-под Москвы, чтобы вместе с другими православными творить единую Украинскую православную поместную церковь“, - сказал Порошенко.

Как сообщалось 18 октября, парламент поддержал передачу Андреевской церкви Вселенскому патриархату.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Константинопольского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Позднее, в РПЦ заявили, что Русская православная церковь считает действия Вселенского патриарха о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви “легализацией раскола“.