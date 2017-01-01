Под Херсоном жених вместо невесты получил пулю в грудь

Невеста в последний день передумала выходить замуж. Ее родственники решили выяснить, кто оплатит убытки.

В поселке Рыково (Партизаны) Генического района Херсонской области две семьи, свадьба детей которых сорвалась, решали вопрос убытков, принесенных отменой торжества. Родственник со стороны невесты ранил несостоявшегося жениха.

Об этом сообщает местное издание Новый день.

“Две местные семьи сговорились поженить детей. Уже была назначена дата свадьбы, и “на всех парах“ началась ее подготовка, в которую вложили изрядные деньги – надо же не ударить в грязь лицом перед земляками. Однако в последний момент бракосочетание сорвалось: невеста по каким-то причинам отказала жениху“, – сказано в сообщении.

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В следствие всего, возник вопрос о том, кто понесет ответственность за убытки, и сколько кому предстоит вернуть денег. Обсуждать этот вопрос в дом жениха вечером явились члены семьи невесты – в том числе и приехавший из Харькова (очевидно, на ту самую свадьбу) муж ее сестры. На обсуждение тот зачем-то прихватил с собой травматический пистолет и ,когда возникла ссора, без колебаний пустил его в ход.

Выпущенная из “травматика“ пуля попала 29-летнему жениху в грудь. На шум ссоры выбежал сосед, которого тоже подстрелили. Впрочем, оба ранения оказались легкими, и угрозы жизни людей нет.

Сейчас детали истории с несостоявшейся свадьбой изучает местная полиция. У правоохранителей есть вопросы, прежде всего, к стрелку. Однако тот сбежал – не исключено, что его прячут многочисленные родственники или знакомые, которых в большом поселке достаточно много.

Как сообщалось в декабре 2017, шесть медиков понесли наказание за смерть жениха, зарезанного на свадьбе.