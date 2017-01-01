Синоптики рассказали, когда ждать второе бабье лето

В Украине прогнозируют скорое потепление.

Украинские и западные синоптики прогнозируют, что выходные после очень холодной и сырой рабочей недели будут очень теплыми, как для конца октября.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

“Ложка синоптического оптимизма! В следующие выходные погода в Украине стабилизируется, появится солнце и потеплеет“, – написала Диденко.

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Стоит отметить, что этот оптимизм разделяют и западные синоптические сайты. К примеру, американский wunderground.com указывает, что в Киеве в среду и частично в четверг будет дождь, а температура опустится до максимальных 6 градусов днем и нуля ночью. Но впоследствии, указывает этот сайт, снова выглянет солнце в субботу воздух прогреется до +14, в воскресенье – до +18 с сохранением такого тепла и в последующие несколько дней. Поднимется и ночная температура – до +6 и +8 градусов.

Как сообщалось, в течение всей рабочей недели в Украине прогнозируют похолодание, дождливую погоду, а местами даже мокрый снег.