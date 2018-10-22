Продуктивность Рады в октябре: 54 депутата проигнорировали почти все голосования

14 нардепов не проголосовали ни разу за месяц.

14 народных избранников не проголосовали ни разу за месяц cvu.org.ua

54 народных депутата почти не голосовали в октябре, пропустив 90% голосований, из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“Нулевые показатели голосований у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Подлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского, Дмитрия Голубова“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

“Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащейся под стражей“, - добавили в КИУ.

Также отмечается, что часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц.

Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Белецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%) Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрей Лозовой (10,2%).

Отмечается, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании.

наибольшее количество депутатов, пропустили 90% голосований, в группе Воля Народа (8 человек) и фракции Оппозиционный блок (11 человек).

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Всего в октябре состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 275 голосований. За это время было принято 17 законодательных актов. В частности, принят за основу проект закона о статусе украинского языка, поддержано постановление о санкций в отношении владельцев телеканалов 112 и NewsOne, а также закон о признании официальным приветствие Слава Украине! - Героям слава!.

Как сообщалось ранее, в сентябре 46 депутатов Рады пропустили 90% голосований.