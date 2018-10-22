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Продуктивность Рады в октябре: 54 депутата проигнорировали почти все голосования

Комментариев: 2
14 нардепов не проголосовали ни разу за месяц.
14 народных избранников не проголосовали ни разу за месяц
14 народных избранников не проголосовали ни разу за месяц
cvu.org.ua

54 народных депутата почти не голосовали в октябре, пропустив 90% голосований, из них 14 - не проголосовали ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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“Нулевые показатели голосований у Вадима Рабиновича, Константина Жеваго, Дмитрия Яроша, Льва Подлисецкого, Романа Зварыча, Глеба Загория, Ефима Звягильского, Дмитрия Голубова“, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что ни разу не проголосовали депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Сергей Клюев и Александр Онищенко.

“Не голосовали также Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении депутатских полномочий, а также Надежда Савченко, содержащейся под стражей“, - добавили в КИУ.

Также отмечается, что часть известных депутатов проголосовали лишь несколько раз в месяц.

Среди них Дмитрий Добкин (принял участие в 5,4% голосований), Андрей Белецкий (7,3%), Виталий Хомутынник (7,6%), Евгений Мураев (7,6%), Сергей Кивалов (8,8%) Семен Семенченко (9,4%), Олесь Довгий (9,4%), Андрей Лозовой (10,2%).

Отмечается, что часто политики не голосовали, хотя официально были зарегистрированы на заседании.

наибольшее количество депутатов, пропустили 90% голосований, в группе Воля Народа (8 человек) и фракции Оппозиционный блок (11 человек).

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Всего в октябре состоялось 12 пленарных заседаний Верховной Рады, на которых было проведено 275 голосований. За это время было принято 17 законодательных актов. В частности, принят за основу проект закона о статусе украинского языка, поддержано постановление о санкций в отношении владельцев телеканалов 112 и NewsOne, а также закон о признании официальным приветствие Слава Украине! - Героям слава!.

Как сообщалось ранее, в сентябре 46 депутатов Рады пропустили 90% голосований.

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Теги: депутаты, Рада, КИУ
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Комментариев (2)
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ЕЖИК69    22.10.2018, 14:00
Оценка:  0
ЕЖИК69
Интересно как Савченко могла голосовать из тюрьмы
Шкиряк_и_Зорян    22.10.2018, 13:34
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
То есть, эти депутаты принесли стране максимальную пользу, своим бездействием нанеся минимальный вред.
Премировать героев!
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