ДТП с актерами Дизель шоу: водитель автобуса рассказал подробности

Водитель автобуса с актерами Дизель шоу, который на трассе Киев-Чоп в Киевской области попал в смертельную аварию, сообщил, что отвлекся от дороги.

В момент столкновения с грузовиком водитель микроавтобуса Дизель шоу Михаил Манюк отвлекся на Марину Поплавскую, которая сидела рядом с ним. Об этом он рассказал журналистам перед началом судебного заседания в Шевченковском районном суде Киева, пишет УНН в понедельник, 22 октября.

Водитель рассказал, как Марина Поплавская подошла к нему и сказала, что очень хочет в Житомир, спешит домой. По его словам, у актрисы болела спина.

При этом он заверил, что практически всегда ездит с оптимальной скоростью - от 90 до 95 км/ч.

Также водитель признался, что кроме Дизель шоу возил также ФК Маэстро - преимущественно ночью. Каждые полтора часа отдыхает, как это положено по нормативам.

"Я опытный водитель. И 450-500 км разрешается одному водителю", - добавил он.

При этом, по его словам, роковой для шоу маршрут был просчитан заранее - между Луцком и Львовом, Львовом и Житомиром должны быть ночевки в отеле. Однако планы руководства поменялись, и он получил приказ выезжать без надлежащего отдыха.

Напомним, в результате аварии погибла актриса Марина Поплавская. Шесть актеров Дизель шоу получили травмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet