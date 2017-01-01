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Второго повышения цены на газ не будет - Гройсман

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Премьер-министр Украины отметил, что очередное повышение неприемлимо для украинских граждан.
Еще одного повышения цены на газ не будет
Еще одного повышения цены на газ не будет
кадр из видео

Вопрос об очередном повышении на 35% цены на газ для населения не стоит, заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вопрос о том, что надо делать еще  одно повышение на 35 % не стоит и не может стоять, этого не произойдет, потому что это неприемлемо для украинских граждан. И я тут выступаю на стороне людей", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV.

Правительство более года вело переговоры с Международным валютным фондом, чтобы найти оптимальное решение и не поднимать цену на газ для населения.

"Я с прошлого года вел переговоры с МВФ и хотел вообще снять этот вопрос с повестки дня. Почему? Потому что я понимаю, что для людей это жизненно важный ресурс. У нас достаточно холодные зимы и люди его используют для обогрева и бытовых нужд, а если мы посмотрим на доходы украинских граждан, увидим, что пока они не являются такими высокими, которые бы могли дать возможность платить рыночную цену на газ. И в любой рыночной цене надо всегда понимать социальный аспект", - сказал Гройсман.

Он напомнил, всего на эти переговоры ушел год и три месяца, именно столько удавалось удерживать цену на газ.

"Повышение цены на газ - вынужденный шаг, который должен привести к тому, что мы сможем работать с международными финансовыми рынками, обслуживать долги и таким образом будем обеспечивать стабильность и развитие национальной экономики", - отметил премьер-министр.

Конечно, добавил он, Украина могла бы не выполнять обещание и не увеличивать цену на газ, но тогда пришлось бы отказаться от сотрудничества с МВФ, не брать новые заимствования. "Тогда в стране будет кризис, инфляция, обесценивание доходов. Поэтому нам пришлось пойти на компромисс. Я выбрал честный путь по отношению к людям" , - подчеркнул Гройсман.

Ранее Гройсман объяснил повышение цен на газ.

Повышение цены на газ: необходимость или геноцид

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Теги: газ, МВФ, повышение цен, цены, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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