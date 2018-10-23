В Авдеевке младенец умер, пока мать отмечала день рождения

Кроме умершего мальчика, у женщины есть пятилетняя дочь, которая воспитывается бабушкой из-за лишения матери родительских прав.

Точные причины гибели ребенка пока не установлены 24tv.ua

В Авдеевке Донецкой области после празднования дня рождения матери погиб ее двухмесячный ребенок.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

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Вечером 22 октября местная жительница праздновала свое 36-летие в компании друзей. Вместе со взрослыми в квартире находился сын именинницы, которому через неделю должно было исполниться 3 месяца.

“После удачного застолья гости разошлись, мать ушла отдыхать, а проснувшись в 6:20, не нашла рядом с собой ребенка. Поиски мальчика в квартире успеха также не дали, поэтому женщина вызвала полицию“, – отметили в ведомстве.

Когда силовики подошли к квартире заявительницы, то на пороге перед дверью они увидели завернутое в одеяло детское тело, уже бездыханное. По предварительным данным, видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, однако окончательная причина смерти станет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме умершего мальчика, у женщины есть пятилетняя дочь, которая воспитывается бабушкой, поскольку мать решением Селидовского городского суда в декабре 2017 лишена на нее родительских прав.

Как сообщалось, в августе под Одессой мать сбежала в лес с больным младенцем, ребенок умер.