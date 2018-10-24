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Украинцы опасаются коррупции больше чем войны - опрос

Комментариев: 1
Жители нашей страны назвали основные угрозы для Украины.
Экономического кризиса украинцы боятся больше, чем полного вторжения России
Экономического кризиса украинцы боятся больше, чем полного вторжения России
УНИАН

Большинство граждан (62,1%) считают, что для Украины существуют реальные и достаточно серьезные угрозы, еще 21,4% считают эти угрозы вероятными, 6,8% убеждены, что на самом деле никаких серьезных угроз для Украины нет, а 9,7% затрудняются с ответом.

Об этом говорится в данных опроса фонда Демократические инициативы и КМИС.

Большинство считает, что существуют серьезные угрозы
Большинство считает, что существуют серьезные угрозы
dif.org.ua

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Самой большой угрозой украинцы считают экономический упадок, серьезный экономический кризис (57,6%), обеднение населения, значительное имущественное расслоение (41,5%), обесценивание гривны (35,6%).

Захвата Украины или части территории Россией опасаются 30,9% респондентов, распада Украины на несколько частей или отделения от Украины части ее территорий - 28,1%.

Захвата Украины Россией опасаются 30,9% граждан
Захвата Украины Россией опасаются 30,9% граждан
dif.org.ua

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Опрос проведен фондом “Демократические инициативы“ совместно с Киевским международным институтом социологии 16-28 августа 2018 года во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий.

Всего опрошен 2041 респондент в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее был проведен опрос, в ходе которого выяснилось, что 82% граждан Украины считают себя патриотами. 13% украинцев заявили, что патриотизм - это однозначно не про них. 

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Теги: Украина, Россия, кризис, упадок, население
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Комментариев (1)
зорький    24.10.2018, 15:38
Оценка:  0
зорький
И легко объяснимо почему. Рабам все равно под кем они, главное чтобы могли жрать, потому как они следуют только животным инстинктам. На этом был построен СССР режим - в гомне, но зато "стабильность". Если бы люди увидели , как живут в соседних странах они бы начали хоть немного думать своей башкой.
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