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В Украине обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях

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Октябрьская непогода оставила без света города, села и ПГТ.
Непогода в Украине обесточила населенные пункты
Непогода в Украине обесточила населенные пункты
Сеть

Непогода, разбушевавшаяся в Украине ночью, оставила без электричества 146 населенных пунктов. Об этом в четверг, 25 октября, передает Эспрессо со ссылкой на источник в ГСЧС.

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“В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 146 населенных пунктов в 9 областях“, - говорится в сообщении.

Так, в Винницкой области обесточены 60 населенных пунктов, во Львовской - 29 населенных пунктов, в Тернопольской - 18 населенных пунктов, в Черновицкой - 14 населенных пунктов, в Ивано-Франковской - 7 населенных пунктов, в Луганской - 6 населенных пунктов, в Закарпатской - 5 населенных пунктов, в Донецкой - 4 населенных пункта, в Волынской - 3 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады Облэнерго.

Напомним, 31 июля в Украине непогода срывала крыши домов и обесточила 143 населенных пункта.

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Теги: Украина, ГСЧС, обесточены, непогода, электричество
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