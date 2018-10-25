Четыре украинских президента провели встречу

Президент Украины Петр Порошенко встретился с тремя своими предшественниками.

Президент Украины Петр Порошенко встретился со своими предшественниками разных лет - экс-президентами Леонидом Кравчуком (правившим с 1991 по 1994 год) Кучмой (1994-2005 гг.) И Виктором Ющенко (2005-2010 гг). Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба Администрации президента.

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Отмечается, что во время встречи президенты обменялись мнениями о дальнейшем развитии Украинского государства, прекращение российской агрессии в Донбассе и получения мира.

Порошенко отметил важную роль Кравчука, Кучмы и Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении государства.

Он передал экс-президентам отличия Президента Украины - юбилейные медали “25 лет независимости Украины“, которыми они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.

Напомним, ранее Порошенко подписал указ о праздновании Дня Свободы и Достоинства.