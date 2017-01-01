На таможне отменили 15 документов для оформления товаров

На таможне вводится механизм "единого окна" .

Министерство финансов утвердило подготовленный совместно с ГФС приказ о внесении изменений в Классификатор документов, используемых при таможенном оформлении.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина

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Этим приказом актуализирован перечень и названия документов, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных при перемещении отдельных товаров через таможенную границу Украины. В частности, исключены 15 документов из перечня, которые подаются для таможенного контроля.

"Также внедрен европейский подход заявления декларантом сведений о документах, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством", - говорится в сообщении.

Так, декларанты получают возможность путем внесения в таможенную декларацию соответствующего цифрового кода уведомить таможню о том, что на товары, которые перемещаются через таможенную границу Украины, не распространяются соответствующие запреты и ограничения.

В сентябре Верховная рада Украины приняла закон о введении механизма "единого окна" на таможне.

Как сообщалось 25 октября, “застрявших“ в Черноморском порту десятки племенных овец хотят утилизировать.