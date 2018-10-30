Совбез ООН соберется на заседание по Донбассу

Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по инициативе Украины и при поддержке ее партнеров в Совбезе.

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Укринформ.

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Так, он отметил, что Совет Безопасности ООН по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения.

Как сообщалось 23 октября, в МинВОТ выбрали "хорватский вариант" миссии ООН на Донбассе.