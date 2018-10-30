Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Совбез ООН соберется на заседание по Донбассу

Комментариев: 1
Совет Безопасности ООН проведет открытое заседание по инициативе Украины и при поддержке ее партнеров в Совбезе.
Заседание СБ ООН запланировано на 30 октября
Заседание СБ ООН запланировано на 30 октября
Reuters (архив)

Совет Безопасности ООН во вторник, 30 октября, проведет открытое заседание с целью обсуждения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Укринформ.

Читай также: Когда Путин примет решение по Донбассу? Эксперт ООН ответил на этот вопрос

Так, он отметил, что Совет Безопасности ООН по инициативе Украины, а также при поддержке партнеров в Совбезе проведет открытое заседание, посвященное ситуации в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Ранее Совет Безопасности ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе выполнять минские соглашения.

Как сообщалось 23 октября, в МинВОТ выбрали "хорватский вариант" миссии ООН на Донбассе.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ООН, совбез, минские договоренности, война на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
deadwest    30.10.2018, 09:42
Оценка:  0
deadwest
Украинская власть в 2014 году начала войну против мирного населения Донбасса, стала сбрасывать бомбы на невинных женщин, детей и стариков, то на защиту Донбасса и ценностей Русского мира встали не только коренные жители Донецка и Луганска, но и добровольцы из России.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь