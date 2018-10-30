На награды судьям КСУ хотят направить более 12 млн грн

Законопроектом предлагается внести изменения в приложение № 3 к закону Украины "О государственном бюджете Украины на 2018 год".

В Верховной Раде Украины зарегистрировали правительственный проект закона 9241 о внесении изменений в приложение № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" относительно финансового обеспечения Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщает пресс-служба парламента, передает УНН.

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"Осуществить перераспределение расходов общего фонда государственного бюджета между главными распорядителями бюджетных средств, увеличив текущие расходы на оплату труда Конституционному Суду Украины по бюджетной программе" Обеспечение конституционной юрисдикции в Украине" на 12 265,2 тыс. гривен за счет соответствующего уменьшения расходов Верховного Суда по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом", - говорится в пояснительной записке.

Авторы законопроекта отметили, что объем расходов Верховному Суду на 2018 год был сформирован исходя из состава судей в количестве 200 человек на полный год, как это предусмотрено статьей 37 закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".

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"Однако, учитывая длительный процесс назначения судей, по состоянию на сентябрь 2018 штат судей Верховного Суда полностью не укомплектован, из-за чего образовалась экономия средств по КЭКР 2110 "Оплата труда" по бюджетной программе "Осуществление правосудия Верховным Судом". Следовательно, средства в объеме 12 265,2 тыс. гривен предлагается передать Конституционному Суду Украины для выплаты судейского вознаграждения судьям Конституционного Суда Украины, что соответствует размеру судейского вознаграждения судьи Верховного Суда", - резюмировали в правительстве.

Как сообщалось, в зале Конституционного Суда Украины утром в понедельник, 24 сентября, состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями Ириной Завгородней и Олегом Первомайским. Таким образом, Конституционный Суд начал свою работу в полном составе - впервые с 2014 года.