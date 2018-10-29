В Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой
Пожилая женщина погибла на месте, ребенок - в больнице.
В Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой
© dp.informator.ua
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В Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой
Авария парализовала движение трамваев, на месте ЧП работала оперативная группа
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В городе Днепр вечером 29 октября на пересечении Донецкого шоссе и улицы Богомаза под трамвай маршрута № 19 попала бабушка и ее 7-летняя внучка.
Об этом сообщает Информатор.
В результате ЧП женщина погибла на месте, а ребенок госпитализирован с травмами.
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По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу на светофор. Вероятно, водитель трамвая не справился с управлением и переехал пешеходов. Не исключено, что у трамвая могли отказать тормоза.
Как сообщалось, в Киеве трамвай протаранил авто.