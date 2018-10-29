Пожилая женщина погибла на месте, ребенок - в больнице.

В Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой

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В Днепре под трамвай попала бабушка с 7-летней внучкой

В городе Днепр вечером 29 октября на пересечении Донецкого шоссе и улицы Богомаза под трамвай маршрута № 19 попала бабушка и ее 7-летняя внучка.

Об этом сообщает Информатор.

В результате ЧП женщина погибла на месте, а ребенок госпитализирован с травмами.

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По предварительной информации полиции, пешеходы переходили дорогу на светофор. Вероятно, водитель трамвая не справился с управлением и переехал пешеходов. Не исключено, что у трамвая могли отказать тормоза.

Как сообщалось, в Киеве трамвай протаранил авто.