Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Патриарх Кирилл: Томос - это "заказ на уничтожение" РПЦ

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 8
Действия Константинополя по Украине патриарх Кирилл назвал заказом на разрушение Русской православной церкви, которую он считает "островом свободы".
Патриарх Кирилл озвучил свое видение действий Константинополя
Патриарх Кирилл озвучил свое видение действий Константинополя
commons.wikimedia.org

Патриарх Кирилл объяснил действия Константинополя в Украине заказом на разрушение “острова свободы“, которым он считает Русскую православную церковь. Об этом он заявил во вторник, 30 октября, сообщает Интерфакс.

“Ставки очень большие, и заказ на разрушение единства нашей Церкви - это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единой мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов (православных в Московском патриархате - ред.), это действительно так“, - отметил глава РПЦ.

В частности, в решении Константинополя по Украине патриарх Кирилл увидел “удар по этому острову свободы“.

Читай также: Константинополь не будет разрывать отношения с РПЦ

“Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального обмана и господства чужих над нами мыслей“, - пояснил предстоятель русской церкви.

По его убеждению, “трагедия Украины выходит за пределы политического поля, она имеет мистическое измерение“.

Напомним, в середине октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, прервав с ним евхаристическое общение. Свое решение РПЦ обосновала тем, что Синод в Стамбуле отменил указ о передаче Киевской митрополии Москве, принял решение о создании отдельного двора в Киеве, а также о реабилитации лидеров двух украинских церквей - Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Поделись:
Теги: Россия, религия, Украина-Россия, церковь, РПЦ, Православие, православная церковь, патриарх Кирилл, патриарх, Кирилл, православные, Константинополь, вселенский патриарх, томос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
СветБобра    30.10.2018, 16:32
Оценка:  +3
СветБобра
Нема ніякоі рпц. Є кремльовська секта, заснована сталіним. До релігіі вона відношення немає.
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 16:40
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Строго говоря РПЦ - это симуляция религии.
Sancho-s    30.10.2018, 16:21
Оценка:  0
Sancho-s
Заповедник против
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 16:12
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Пора бы уже рассказать всю правду про этот "архипелаг лжи" под названием РПЦ.
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 16:09
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Дурик. "Остров свободы" - это Куба.
NYKITA    30.10.2018, 15:51
Оценка:  +5
NYKITA
Смотришь на Константинопольских священников - черная одежда и все, а эти ряженные в золоте.
Дром    30.10.2018, 15:07
Оценка:  -4
Дром
Бабло побеждает зло... даже в церкви.
ВосставшийИзБана    30.10.2018, 16:11
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В церкви смрад и полумрак
Дьяки курят ладан,
Да, и в церкви все не так
все не так как надо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь