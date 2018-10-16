Митрополия в Казахстане разрывает отношения с Константинополем

РПЦ в Казахстане разорвала евахристическое общение с Константинопольским патриархататом.

Митрополичий округ Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане разделяет убежденность в правильности решения РПЦ, касающегося разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщает УНН.

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“Мы в Митрополичьем округе руководствуемся абсолютно всеми юридическими актами, которые принимают Святейший Патриарх и Священный синод, всеми распоряжениями, уставом русской церкви. Естественно, мы руководствуемся в нашей жизнедеятельности теми решениями, которые были приняты вчера в Минске на заседании Священного синода нашей церкви, и полностью разделяем убежденность в правильности этих решений. Собственно, наш Священный синод по-другому поступить не мог, кроме как разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом “, - сообщил управляющий делами митрополичьего округа РПЦ в Казахстане епископ Каскеленский Геннадий.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем..