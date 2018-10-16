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Митрополия в Казахстане разрывает отношения с Константинополем

Спецтема: Автокефальная церковь
Комментариев: 7
РПЦ в Казахстане разорвала евахристическое общение с Константинопольским патриархататом.
Митрополия Казахстана больше не поддерживает отношений с Константинополем
Митрополия Казахстана больше не поддерживает отношений с Константинополем
Mitropolia.kz

Митрополичий округ Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане разделяет убежденность в правильности решения РПЦ, касающегося разрыва отношений с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщает УНН.

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“Мы в Митрополичьем округе руководствуемся абсолютно всеми юридическими актами, которые принимают Святейший Патриарх и Священный синод, всеми распоряжениями, уставом русской церкви. Естественно, мы руководствуемся в нашей жизнедеятельности теми решениями, которые были приняты вчера в Минске на заседании Священного синода нашей церкви, и полностью разделяем убежденность в правильности этих решений. Собственно, наш Священный синод по-другому поступить не мог, кроме как разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом “, - сообщил управляющий делами митрополичьего округа РПЦ в Казахстане епископ Каскеленский Геннадий.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем..

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Теги: Казахстан, РПЦ, Константинополь, разрыв отношений
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Комментариев (7)
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Splash_in_water    16.10.2018, 19:40
Оценка:  +7
Splash_in_water
99,999999999% казахів - мусульмани. Зто з ким і що розірвав ?
Sinobi-life    16.10.2018, 19:04
Оценка:  +11
Sinobi-life
Православные казахи - я в ауте...
weightless    16.10.2018, 19:41
Оценка:  +9
weightless
Все 11 православных казахов- на фото
Мухоморище    16.10.2018, 19:02
Оценка:  +9
Мухоморище
Главное,чтобы митрополия Вануату отношения с Константинополем не разорвала.Вот это будет трагедия....
Vesna_Krasna2    16.10.2018, 19:16
Оценка:  -7
Vesna_Krasna2
Тешь себя.
Splash_in_water    16.10.2018, 19:41
Оценка:  +8
Splash_in_water
Гундяев- ржачний клоун.
weightless    16.10.2018, 19:02
Оценка:  +11
weightless
Осталось ждать подобного заявления
от филиалов РПЦ в Науру и Папуа-Новой Гвинее
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