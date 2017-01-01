Афера века: На Закарпатье разворовывают 1500-километровый секретный объект

Обнаглевшие мародеры наживаются на уничтожении уникального нефтепровода.

На черном рынке метр такой трубы оценивается примерно в 1000 гривен Скриншот из видео

В Закарпатской области уничтожают уникальный нефтепровод, который до недавнего времени считался секретным объектом. Трубопровод протяженностью в 1433 км выкапывают вместе с деревьями.

Об этом сообщает ТСН.

“Даже местные не знали, что ходили по стратегическому объекту. Который был кстати в полностью рабочем состоянии. Сейчас на трубы пилят целые нефтебазы и резервуары. Топливо, которое осталось там, сливают и продают“, - говорится в сюжете журналистов.

Трубы выкапывают из земли и везут на “обслуживание“ из Дубрыничей в неизвестном направлении. Груженные фуры останавливают местные жители, они шокированы таким произволом и выкладывают в соцсетях видео.

Глава общественной организации Доста-Закарпатье Павел Павлов рассказал, как техника работает круглые сутки уже месяц.

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“Труба была настолько тайным объектом, что о ее существовании знали единицы. Ее строили более 10 лет в советские времена с 1957 по 1968 года. Нефтепродуктопроводы Самара-Западное направление – это то, что сейчас мы видим и второй – Грозный-Армавир –Трудовая, которого уже не существует, потому что в 2002 году россияне вырезали эту трубу - создавали на случай войны как поддержка государств Варшавского договора. Общая площадь - почти полторы тысячи километров. Теперь его выкапывают вместе с деревьями. Там, где некогда был лес – сейчас пустыня. Такие полосы почти по всей области.

“На один километр они уничтожили 800 кубов древесины. Здесь астрономические суммы, вы понимаете, здесь даже не шестизначные цифры, здесь гораздо больше. Это мы не учитываем уже то, что мы видим: загрязнение ушло до поверхностного водоносного слоя почвы, загрязнение пошло в реки и ручьи“, - рассказал общественный инспектор по охране окружающей среды Госэкоинспекции в Закарпатской области Богдан Рущак.

Имущество, которое должно было стать государственным с провозглашением независимости Украины, таковым не стало.

Сейчас карпатские источники отравлены нефтью, а в земле есть остатки изоляции от труб, которую нужно было утилизировать определенным образом из-за ее токсичности.

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“На черном рынке метр трубы оценивается примерно в 1000 гривен, а если ее берут на металлолом, то от 630 до 700 гривен за метр, а в одном метровые трубы – от 100 до 130 килограммов“, - сообщил Павел Павлов, председатель Общественной организации Доста-Закарпатье.

Общественные активисты уверяют, что трубы находятся в идеальном состоянии и могли служить еще не один десяток лет.

Кстати, в районе работает полсотни нелегальных АЗС. Михаил Конча – один из тех, кто видел масштабы хищения базы, он смог попасть на территорию. Говорит масштабы - гигантские. 120 бочек емкостью около 1000 тонн каждая. Размеры – 37 метров длиной и 8 метров в диаметре.

В областной прокуратуре ждут результатов экспертиз по загрязненности почвы и воды. Подозрения непредъявлены и продолжаются экспертизы.

Пока правоохранители расследуют эти дела, а Верховная рада принимает очередные окончательные решения, на Закарпатье спокойно проворачивается афера века. И у всех на глазах в Украине уничтожается уникальная трубопроводная система, убивается украинская экология, вырезается лес да еще и с многомиллионной прибылью.

Как сообщалось 18 октября, в Приднестровье массово вывозят украинский металлолом.