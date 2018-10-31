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В Крым переселили 108 тысяч россиян для изменения демографического состава - Ельченко

Комментариев: 1
Украинская сторона в ООН заявила, что РФ проводит целенаправленную политику изменения демографического состава населения аннексированного полуострова.
РФ в Крыму также игнорирует решение суда ООН
РФ в Крыму также игнорирует решение суда ООН
EPA\UPG

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что Россия переселила в аннексированный Крым 108000 российских граждан для изменения демографического состава населения.

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По словам Ельченко, РФ игнорирует решение Международного суда ООН в рамках иска Украины по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНИАН.

Приказ суда требует от РФ воздерживаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, и в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.

Ельченко отметил, что уже как год сохраняется запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, значительно уменьшилось. 

Также Ельченко добавил, что Россия более чем вдвое увеличила свою военную группировку в Крыму и готовится разместить ядерное вооружение на полуострове.

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Напомним, 26 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма. 

МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.

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Теги: Крым, аннексия, россияне, демография, ООН, Ельченко
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Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    31.10.2018, 09:21
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Когда придёт время освободить Крым всех поселенцев из россии надо будет выселить за 12 часов. Действовать по заветам их любимого сталина, когда он Крымских татар выселял.
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