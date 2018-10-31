В Крым переселили 108 тысяч россиян для изменения демографического состава - Ельченко
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН сообщил, что Россия переселила в аннексированный Крым 108000 российских граждан для изменения демографического состава населения.
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По словам Ельченко, РФ игнорирует решение Международного суда ООН в рамках иска Украины по применению Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает УНИАН.
Приказ суда требует от РФ воздерживаться от поддержания или применения ограничений на возможность крымским татарам хранить свои представительные органы, и в частности Меджлиса, а также гарантировать доступность образования на украинском языке.
Ельченко отметил, что уже как год сохраняется запрет на Меджлис, а количество студентов, которые учатся на украинском языке, значительно уменьшилось.
Также Ельченко добавил, что Россия более чем вдвое увеличила свою военную группировку в Крыму и готовится разместить ядерное вооружение на полуострове.
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Напомним, 26 октября Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации, в связи с незаконным призывом в армию РФ молодых людей с территории аннексированного Крыма.
МИД требует отмены призыва на военную службу РФ с территории автономной Республики Крым, а также прекращение преследования отказавшихся вступать в ряды российской армии.