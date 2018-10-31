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В Киеве и Сумах митингуют против новых цен на газ

Комментариев: 9
Люди требуют от властей отменить повышение тарифов на газ для населения, принятое 19 октября.
Под Кабмином требуют отменить повышение цен на газ
Под Кабмином требуют отменить повышение цен на газ
vesti-ukr.com

В Киеве у здания Кабинета министров, где в среду, 31 октября, состоится заседание правительства, проходит митинг против повышения цен на газ для населения.

Об этом сообщают Вести.

Аналогичный митинг проходит на площади Независимости в Сумах, пишет SumyPost.

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Сегодня депутаты Сумского горсовета должны рассмотреть и принять Обращение к президенту относительно немедленной отмены постановления Кабмина о повышении цены на газ для населения.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.

Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By.

Позже стало известно, что тарифы на газ повысят еще минимум дважды.

Как сообщалось 24 октября, против повышения цен на газ митинговали в правительственном квартале в Киеве.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, Сумы, митинги в киеве, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Комментариев (10)
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Woodbrother    31.10.2018, 12:21
Оценка:  -1
Woodbrother
Это не митинг против повышения. Это пиар Воны на проблемах страны. После нынешнего подорожания платить за газ прийдется гривень на 20 дороже. Абалденная финасовая потеря
Maxxfactor    31.10.2018, 11:50
Оценка:  -2
Maxxfactor
Мітингуйте скільки влізе! Ви що, "дехволту" хочете?! Владі красти треба, а новий транш МВФ дасть після підвищення цін на все неодноразово. Ви що, дурні зовсім?! Платіть і не виламуйтесь!
Woodbrother    31.10.2018, 12:28
Оценка:  -2
Woodbrother
Это у вас на россии власть крадет, т.к. неподконтрольна. В Украине такого нет.
РухНС    31.10.2018, 11:48
Оценка:  +2
РухНС
а в остальных городах народ цена устраивает? стадо безропотных баранов.....
Woodbrother    31.10.2018, 12:27
Оценка:  0
Woodbrother
Просто психовать за две копейки глупо.
РухНС    31.10.2018, 12:37
Оценка:  0
РухНС
2 копейки? отопление тебе во сколько выльется? дурик
atos    31.10.2018, 11:47
Оценка:  0
atos
Хоть кто-то вышел, молодцы
realпупик    31.10.2018, 11:47
Оценка:  -1
realпупик
это же агенты кремля...любой человек после революции достоинства может спокойно со своих европейских зарплат оплачивать газ
Maxxfactor    31.10.2018, 11:54
Оценка:  0
Maxxfactor
...независимо от его цены.
Woodbrother    31.10.2018, 12:29
Оценка:  -1
Woodbrother
Протестовать надо по делу, а не тогда когда поллитиканов приспичит.
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