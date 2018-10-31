В Киеве и Сумах митингуют против новых цен на газ
В Киеве у здания Кабинета министров, где в среду, 31 октября, состоится заседание правительства, проходит митинг против повышения цен на газ для населения.
Об этом сообщают Вести.
Аналогичный митинг проходит на площади Независимости в Сумах, пишет SumyPost.
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Сегодня депутаты Сумского горсовета должны рассмотреть и принять Обращение к президенту относительно немедленной отмены постановления Кабмина о повышении цены на газ для населения.
Как сообщалось, 19 октября Кабмин поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. В Кабмине необходимость такого решения объяснили угрозой дефолта из-за неподписания соглашения с западными кредиторами.
Международный валютный фонд и правительство Украины пришли к согласию о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-By.
Позже стало известно, что тарифы на газ повысят еще минимум дважды.
Как сообщалось 24 октября, против повышения цен на газ митинговали в правительственном квартале в Киеве.