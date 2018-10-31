Гройсман рассказал, как его сердце обогревает Кабмин

Представители Радикальной партии поинтересовались, почему так жарко в кабинете премьера и он объяснил откуда тепло.

Перед заседанием Кабмина в среду, 31 октября, в кабинет премьер-министра Владимира Гройсмана явились представители Радикальной партии с требованием снизить тарифы на газ для населения.

Стрим со встречи вел нардеп Андрей Лозовой.

Радикалы во главе с Олегом Ляшко также требовали пояснить, "откуда простым людям брать деньги на оплату коммунальных услуг".

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После объяснений премьера Ляшко сказал: "Владимир Борисович, спасибо за то, что вы так обстоятельно рассказали. У меня только один вопрос к вам. Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?"

"Это мое сердце греет", - ответил ему Гройсман.

"Это прекрасно, что у вас такое сердце, но давайте еще ваши батареи проверим. Батареи греют хорошо", - заключил Ляшко, подойдя к окну.

После этого Гройсман уточнил, что в кабинете стоит установленное еще до его назначения автономное отопление.

"Но у меня в квартире сейчас отопления нет", - посетовал премьер.

Как сообщалось, в это время под стенами Кабмина проходил митинг с требованием отменить решение о повышении цен на газ, принятое 19 октября.