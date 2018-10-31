Гройсман рассказал, как его сердце обогревает Кабмин
Перед заседанием Кабмина в среду, 31 октября, в кабинет премьер-министра Владимира Гройсмана явились представители Радикальной партии с требованием снизить тарифы на газ для населения.
Стрим со встречи вел нардеп Андрей Лозовой.
Радикалы во главе с Олегом Ляшко также требовали пояснить, "откуда простым людям брать деньги на оплату коммунальных услуг".
Читай также: 1 ноября: газ для населения подорожает - что будет с теплом?
После объяснений премьера Ляшко сказал: "Владимир Борисович, спасибо за то, что вы так обстоятельно рассказали. У меня только один вопрос к вам. Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?"
"Это мое сердце греет", - ответил ему Гройсман.
"Это прекрасно, что у вас такое сердце, но давайте еще ваши батареи проверим. Батареи греют хорошо", - заключил Ляшко, подойдя к окну.
После этого Гройсман уточнил, что в кабинете стоит установленное еще до его назначения автономное отопление.
"Но у меня в квартире сейчас отопления нет", - посетовал премьер.
Как сообщалось, в это время под стенами Кабмина проходил митинг с требованием отменить решение о повышении цен на газ, принятое 19 октября.