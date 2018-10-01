Огонь распространился на территорию в 120 метров квадратных.

Пожарные больше часа тушили крупный пожар в Одессе

В Одессе в крупном пожаре на складе сгорели авто

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В Одессе в крупном пожаре на складе сгорели авто

В Одессе, на Шкодовой горе, днем в среду, 31 октября, произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает 7 канал.

По предварительной информации, там горел склад. В результате пожара, по данным СМИ, были повреждены четыре автомобиля, которые находились неподалеку. Отмечается, что пострадавших нет.

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В свою очередь, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что горела территория в 120 квадратных метров. Вероятной причиной пожара называют неосторожное обращение с огнем.

"По прибытию к месту вызова, спасателями было обнаружено возгорание мусора, дерева и трех заброшенных кузовов грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Пожар тушили 24 спасателя и четыре единицы техники.

Как сообщалось 30 октября, в Италии сотни автомобилей Maserati сгорели в пожаре.