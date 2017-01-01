Кабмин и Нацбанк отреагировали на санкции России

Минфин в течение месяца проведет расчеты влияния введенных ограничительных мер на экономику.

Правительство проведет расчеты влияния на экономику введенных в четверг, 1 ноября, российских санкций против украинских компаний и физических лиц. Об этом сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов в кулуарах форума BEPSinUA в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

“Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием“, - сказал он.

“Не могу назвать конкретные сроки, но это будет быстрее, чем месяц. Месяц - это очень долго“, - уточнил он сроки расчетов.

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В то же время в Министерстве экономического развития и торговли от комментариев на эту тему отказались.

В Национальном банке, в свою очередь, не ожидают больших потерь украинских физлиц и юрлиц из-за их попадания в санкционный список России.

Как сообщает Лига, по словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, из украинских банков в списке только один - Кредит Днепр.

В Нацбанке отмечают, что санкции не повлияют на 322 физических и 68 юридических лиц, если у них нет активов и бизнеса в России.