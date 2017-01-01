Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Броварах взорвался косметический кабинет

Комментариев: 0
Взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.
Причина взрыва пока неизвестна
Причина взрыва пока неизвестна
Пресс-служба ГСЧС

В городе Бровары Киевской области в кабинете косметологии на улице Гагарина произошел взрыв. Ожоги первой и второй степеней получили две женщины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в 12.00 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о том, что в городе Бровары на улице Гагарина в четырехэтажном здании ООО БПК Бровары произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии. Из здания эвакуировали 30 человек.

Пожар полностью ликвидировали, на месте работало 20 человек и 5 единиц спецтехники. Причина взрыва пока неизвестна.

Напомним, поздно вечером 29 октября на улице Ивана Кудри в Печерском районе Киева произошел взрыв. До этого взрыв произошел во дворе дома в Харьковской области, погиб мужчина. 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киевская область, взрыв, Бровары, пострадавшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь