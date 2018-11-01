Заговорила по-украински. Итоги визита Меркель

Канцлер Германии провела насыщенный день в Киеве: встретилась с руководством государства, пообщалась со студентами, перекрыла весь центр города.

Канцлер Германии Ангела Меркель приехала в Украину во второй раз после Революции достоинства.

Во время ее визита много говорили о Донбассе, Северном потоке-2 и финансовой помощи. А сама Меркель даже обратилась к нашим военным на украинском языке.

Корреспондент.netсобрал главные новости визита канцлера в Украину.

Донбасс

На совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко Меркель, как и водится, для начала заявила о том, что Германия выступает за территориальную целостность и самоопределение будущего Украины.

Также канцлер подчеркнула, что "мы совместно сотрудничаем в том, чтобы ввести миссию ООН, чтобы достичь мира". И приветствовала продление Радой действия закона об особом статусе для Донбасса.

Так называемые выборы 11 ноября на территории ОРДЛО она назвала такими, которые не соответствуют Минским договоренностям.

Меркель отдельно выразила сожаление по поводу отсутствия режима тишины на Донбассе. "К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на контактной линии гибнут солдаты", - отметила она.

При этом уже на встрече со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Меркель заявила, что в выборах на Донбассе, предусмотренных минскими договоренностями об урегулировании ситуации на востоке Украины, должны иметь возможность принять участие все внутренние переселенцы, выехавшие из этого региона в другие области Украины.

"С минскими соглашениями мы разработали план, сложный, но пока я лучшего не вижу. Целью его является, чтобы Украина получила доступ ко всей территории до самой границы с Россией", - резюмировала Меркель.

Северный поток-2

Меркель подчеркнула, что рассматривает проект Северный поток-2 не так критично, как Киев и выступает за сохранение транзита газа по территории Украины после 2019 года.

"Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии у Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль", - сказала она на встрече со спикером Верховной Рады Андреем Парубием.

Она отметила, что переговоры по Северному потоку-2 ведутся и с Россией, и с Еврокомиссией.

"Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной", - подчеркнула Меркель.

Канцлер напомнила, что кроме Северного потока существует еще Турецкий поток.

"Таким образом, газовые потоки расширяются со стороны России в Европейский Союз, но это не означает, что мы хотим отвергнуть транзитную роль Украины. Я думаю, что доходы от транзита газа чрезвычайно важны для бюджета Украины", - сказала она.

Меркель отметила, что стратегическое мнение Украины в вопросе Северного потока-2 Берлин "очень серьезно воспринимает".

Россия

Германии поддержит продление экономических санкций, введенных Европейским Союзом против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

"Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продление этих санкций", - сказала Меркель.

Деньги

Меркель сообщила, что Германия готова выделить дополнительные средства - почти 85 миллионов евро - для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования и улучшения жилищной ситуации.

"В области науки мы будем создавать Центр передового опыта на сумму 2 миллиона евро. Очень важно, чтобы ученые имели шанс оставаться в Украине, а не выезжать за границу", - отметила Меркель.

С 2014 года Бундесвер лечит более 110 раненых украинских солдат.

Петр Порошенко, в свою очередь, заявил, что обсудил с Меркель дальнейшее стимулирование немецких инвестиций в экономику Украины и напомнил, что Германия является ведущим инвестором в Украине с показателем 1,7 миллиардов евро и на сегодняшний день за счет этого создано 10 тысяч рабочих мест.

Обращение к военным

Канцлер приветствовала почетный президентский караул на украинском языке.

Мировые лидеры сначала прослушали гимн Украины, после чего Меркель обратилась к военным из почетного караула президента, сказав на украинском: "Вітаю, воїни!"

Пробки

В связи с визитом Меркель в Киеве ограничили движение транспорта по нескольким центральным улицам. Образовавшиеся пробки не обрадовали киевлян. Они массово жаловались в социальных сетях и вспоминали времена бывшего президента Виктора Януковича, когда из-за его кортежа регулярно перекрывали движение в городе.