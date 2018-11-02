Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Черкассах в коробке нашли тело убитого полугодовалого младенца

Комментариев: 1
На теле ребенка в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
24tv.ua

В Черкассах в одном из общежитий города обнаружили коробку из-под обуви с телом убитого младенца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Читай также: В Киeвe нaшли зaрытый труп рeбeнкa вoзлe пaмятникa Быкoву

На теле новорожденного ребенка мужского пола, возраст котрого был около 6-7 месяцев, в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.

Как доложили в ведомстве, по данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщалось, в Донецкой области празднование дня рождения закончилось смертью младенца.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ребенок, убийство, мать, Черкассы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Простакк    02.11.2018, 14:25
Оценка:  +1
Простакк
Шоколадный мир...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь