В Черкассах в коробке нашли тело убитого полугодовалого младенца
На теле ребенка в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.
В Черкассах в одном из общежитий города обнаружили коробку из-под обуви с телом убитого младенца.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.
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На теле новорожденного ребенка мужского пола, возраст котрого был около 6-7 месяцев, в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.
Как доложили в ведомстве, по данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.
Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.
Как сообщалось, в Донецкой области празднование дня рождения закончилось смертью младенца.
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