В Черкассах в коробке нашли тело убитого полугодовалого младенца

На теле ребенка в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.

В Черкассах в одном из общежитий города обнаружили коробку из-под обуви с телом убитого младенца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области.

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На теле новорожденного ребенка мужского пола, возраст котрого был около 6-7 месяцев, в области сердца были обнаружены две колото-резаные раны.

Как доложили в ведомстве, по данному факту правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Стоит отметить, что санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Как сообщалось, в Донецкой области празднование дня рождения закончилось смертью младенца.