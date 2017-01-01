Порошенко и Эрдоган проводят встречу в Стамбуле

В Стамбуле началась встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Порошенко и Эрдоган встречаются во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле Прес-служба президента України

Во дворце Buyuk Mabeyn в Стамбуле началась встреча президента Украины Петра Порошенко и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Рад встрече с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", - написал Порошенко в Twitter.

Отмечено, что после общения глав двух государств состоится Седьмое заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня под председательством Порошенко и Эрдогана.

"По результатам переговоров запланировано подписание двусторонних документов", - анонсировали в администрации украинского президента.

Ранее президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко в ходе визита в Турцию получил степень почетного доктора Стамбульского университета.

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