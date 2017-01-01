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Узбекистан грозит Украине санкциями

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В парламенте Узбекистана обвиняют Украину в нарушении принципов справедливой конкурентной борьбы", а именно - в попытках ввести ограничительные меры в отношении узбекского экспорта.
Парламент Узбекистана
Парламент Узбекистана
parliament.gov.uz

В Узбекистане заявили о возможном введении санкций против Украины из-за введения "репрессивных норм против товаров иностранного происхождения на своей территории". Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает Громадське.

Депутаты парламента Узбекистана утверждают, что Украина "нарушает принципы справедливой конкурентной борьбы", а именно пытается ввести ограничительные меры в отношении узбекского экспорта, несправедливо обвиняя в субсидировании отдельных секторов экономики.

Так, 3 октября межведомственная комиссия по международной торговле Украины начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта легковых автомобилей из Узбекистана. В течение 2015-2017 годов объем импорта легковых автомобилей из Узбекистана вырос на 760,7%, то есть почти в девять раз. В Укравтопроме такой рост связывают с тем, что узбекские автопроизводители могли получать субсидии от государственных органов Узбекистана и пользоваться отдельными льготами.

Как сообщалось, за первые семь месяцев 2018 года импорт легковых автомобилей в Украину вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 107,94 тысячи штук. 

 

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Теги: Узбекистан, экспорт, конкуренция, санкции
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Источник: korrespondent.net

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