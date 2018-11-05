В Одессе распространявшего детское порно секретаря суда уволили "задним числом" - СМИ

Одесситка рассказала, как ей удалось поймать педофила - работника суда, но он получил срок условно.

В городе Одесса секретаря Киевского райсуда Юрия Озирного, распространявшего порнографию с участием несовершеннолетних, уволили с его места работы за день до начала обысков, проводимых правоохранителями.

Об этом написала одесситка Ирина Годулян в Facebook, передает 368.media.

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В августе одесситке Годулян пришло сообщение с предложением познакомиться, однако позже мужчина скинул ей видео порнографического характера с участием несовершеннолетних. Девушка сразу позвонила в полицию и в тот же день написала заявление в районном отделении, на следующий день ей перезвонили и попросили в понедельник подъехать дать показания и предоставить все скриншоты, что она и сделала. Но после этого полиция больше не интересовалась ее показаниями. Поэтому Годялун обратилась в правоохранительные органы еще раз.

Человек, приславший видео, оказался секретарем Киевского райсуда Одессы Юрием Озирным. Дело против него рассматривалось в том же суде. Несмотря на то, что данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, мужчина получил 2 года условно. Он признал, что отправлял видео.

Отмечается, что у Озирного провели обыски 1 октября, а дата его увольнения с должности — 30 сентября.

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“Я не берусь делать выводы по поводу такого решения, поскольку не имею юридического бэкграунда, но для будущих под постом комментариев просто отмечу, что после обыска мужчина сразу признал факт распространения видео. Факт его причастности к каким-то физическим контактам с несовершеннолетними детьми не был доказан и с его стороны отрицался. Детей у него нет“, - говорится в публикации.

Годулян также отметила, что раньше никогда не сталкивалась с подобными ситуациями, и единственное, что на момент получения видео знала - нужно сразу сделать все скриншоты, сохранить видеоматериал и позвонить в полицию.

Как сообщалось 1 ноября, правоохранители задержали мужчину, который изнасиловал 10-летнюю девочку на Троещине в Киеве.