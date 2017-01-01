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Названа официальная причина смерти Гандзюк

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Херсонская активистка скончалась из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов после нападения с использованием серной кислоты.
Екатерина Ганзюк скончалась после нападения с использованием кислоты
Екатерина Ганзюк скончалась после нападения с использованием кислоты
facebook.com/uakateryna
 
На странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook появилась информация об официальной причине смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. 

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность; химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", – говорится в сообщении.

Также указано, что прощание с Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.

Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил активистку концентрированной серной кислотой, а 4 ноября стало известно, что она скончалась в больнице.

Убийство Гандзюк будет расследовать СБУ

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Теги: смерть, убийство, активисты, кислота, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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