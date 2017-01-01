Названа официальная причина смерти Гандзюк

Херсонская активистка скончалась из-за полиорганной недостаточности и химических ожогов после нападения с использованием серной кислоты.

Екатерина Ганзюк скончалась после нападения с использованием кислоты facebook.com/uakateryna

На странице сообщества Хто замовив Катю Гандзюк? в Facebook появилась информация об официальной причине смерти советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

"Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность; химические ожоги с привлечением 30-39% тела; нападение с использованием химического вещества с целью убийства или нанесения повреждений", – говорится в сообщении.

Также указано, что прощание с Гандзюк состоится в Херсоне в среду, 7 ноября, в 14.00.

Напомним, 31 июля неизвестный в Херсоне облил активистку концентрированной серной кислотой, а 4 ноября стало известно, что она скончалась в больнице.

Убийство Гандзюк будет расследовать СБУ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet