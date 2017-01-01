СБУ раскрыла имя российского писателя, устроившего взрыв в Украине

По информации СБУ, наемник ЧВК Вагнера скрывается под псевдонимом - Олег Валецкий.

Служба безопасности Украины установила, что боец частной военной компании Вагнера Олег Симуняк, причастный к подрыву водопровода в Луганске летом 2014 года, сейчас скрывается на территории Российской Федерации под псевдонимом писателя Олега Валецкого.

Об этом рассказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, передают Українські Новини.

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По информации СБУ, Симуняк родился в Одессе, имеет российское и боснийское гражданство. В 2004 году был задержан по подозрению в подготовке взрывов на Олимпиаде в Афинах (Греция). В 2014 году в составе ЧВК Вагнера воевал в Украине.

В частности, как уточнил Гуськов, Симуняк причастен к подрыву водопровода около Луганского аэропорта в июне 2014 года.

“Мы установили, что сейчас Симуняк живет в России под именем писателя Олега Валецкого“, - сообщил руководитель аппарата СБУ.

Также установлено, что Валецкий - Симуняк тесно связан с задержанным недавно российским военным экспертом Владимиром Нееловым. Его российские силовики обвиняют в госизмене.

Стоит отметить, что в росСМИ отрицают факт причастности Валецкого к ЧВК Вагнера.

При этом сам Валецкий признал, что работал в нескольких частных компаниях, что не противоречит информации с обложки его книги. Однако, по его словам, к так называемой ЧВК “Вагнера“, к которой его приписывают, он не имеет никакого отношения.

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“Да, я работал в компаниях РСБ-групп (занимается вооруженной охраной всех форм собственности в регионах с повышенной террористической активностью, - прим. ред.) и в Разум Демайнинг (занимается разминированием территории и уничтожением боеприпасов, - прим. ред.). В компании ЧВК Вагнера никогда не работал. Информация об этом распространяется с сайта Миротворец. Туда, как предполагаю, меня занесли мои бывшие коллеги по компаниям (американским и британским), с которыми я работал в Ираке и Афганистане. Не знаю, какие конкретно: из России, Украины или Сербии. Никакого отношения к ЧВК Вагнера я не имею“, - написал Олег Валецкий.

Также он работал в британской (частной военной, - прим. ред.) компании Эринис (Erinys International), а также в американских — ЭОДТ (EODT) и “СОК“ (SOC SMG).

“В составе РСБ был в Ливии, плюс в составе российской компании Разум Демайнинг работал по разминированию, но в каких регионах — не могу сказать, ибо за это ответственен директор компании — Дмитрий Матвеев, и все вопросы к нему“, - также рассказал Валецкий.

Публицист объяснил, что на сайте Миротворец его обвинили в подрыве луганского водопровода, хотя в это время он находился в Сербии и в Россию приехал лишь на неделю в августе 2014 года.

Публицист объяснил, что его обвинили во взрыве под Луганском, хотя в это время он был в Сербии riafan.ru

Как сообщалось 1 ноября, опубликованы протоколы допроса атамана боевиков “ЛНР“.