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В Тернопольской области запретили фильмы и песни на русском языке

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Депутаты областного совета ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта в любых формах.
Заседание Тернопольского областного совета
Заседание Тернопольского областного совета
te-rada.org

Депутаты Тернопольского областного совета ввели мораторий на использование в регионе русскоязычного культурного продукта.

Об этом сообщает пресс-служба облсовета во вторник, 6 ноября.

"Областной совет решил установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", – говорится в сообщении.

Также депутаты решили отметить 90-летие создания ОУН и объявили 2019 годом ОУН в Тернопольской области.

Напомним, 18 сентября Львовский облсовет также ввел мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области.

Также 25 октября Житомирский облсовет поддержал мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в регионе.

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Теги: Русский язык, Тернополь, песни, мораторий, запрет, книги, Тернопольская область, облсовет, фильмы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Простакк    06.11.2018, 21:57
Оценка:  0
Простакк
Маразм крепчал...
Москвошвея    06.11.2018, 21:53
Оценка:  -1
Москвошвея
Файно.
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