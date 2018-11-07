НАПК: Сыроид купила внедорожник за 10 грн

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид удачно приобрела Suzuki Grand Vitara.

На Сыроид в суд подали три протокола об административных правонарушениях news.liga.net

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передало в суд три протокола об административных правонарушениях вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

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В агентстве сообщили об административных правонарушениях по фактам декларирования недостоверной информации, несообщения или несвоевременного сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также несвоевременного предоставления деклараций. Протоколы составлены по результатам проверки деклараций 2015-2017 годов.

“Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила Оксана Сыроид у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен. Однако в декларациях указана стоимость автомобиля, за которую он был приобретен предыдущим владельцем, а именно: 180 тысяч гривен. Зафиксированы правонарушения, связанные с коррупцией, предусмотренные частью второй статьи 172-6 Кодекса об административных правонарушениях“, - говорится в сообщении.

Кроме того, еще два протокола были составлены в отношении заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Льва Парцхаладзе.

“Установлено, что заместитель министра несвоевременно подал сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии в связи с получением дохода от отчуждения Land Rover Range Rover 2010 года выпуска, а также - от приобретения в собственность Land Rover Range Rover 2013 выпуска“, - сказано в сообщении.

Также сообщается, что некоторые чиновники не предоставляли своевременно декларации в НАПК.

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“Кроме того, Национальное агентство направило в суд пять админпротоколов по результатам осуществления контроля за своевременностью представления деклараций. Установлено, что несвоевременно без уважительных причин подали декларации депутаты Киевского областного совета и Киево-Святошинского районного совета, старший офицер Национальной гвардии Украины, а также служащие Главного управления Государственной фискальной службы“, - отметили в ведомстве.

В агентстве подчеркнули, что составление протокола и направление его в суд не свидетельствует о совершении лицом административного правонарушения, а является основанием для производства по делу об административном правонарушении.

Как сообщалось 5 ноября, НАПК направило в суд 8 протоколов об административных правонарушениях в отношении должностных лиц в Мининфраструктуры и органах прокуратуры.