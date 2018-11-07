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Финляндская церковь поддержала томос для Украины

Комментариев: 1
Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад, отметил предстоятель Финляндской православной церкви.
Петр Порошенко встретился с архиепископом Львом
Петр Порошенко встретился с архиепископом Львом
Пресс-служба президента Украины

Во время рабочего визита в Финляндию президент Украины Петр Порошенко встретился с предстоятелем Финляндской православной церкви архиепископом Львом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 7 ноября.

Порошенко поблагодарил архиепископа Льва за поддержку православной церковью Финляндии автокефалии Украинской православной церкви.

"Для нас важно знать, что ваша церковь поддерживает нас в этом исторически важном процессе", – сказал президент.

В свою очередь предстоятель Финляндской православной церкви отметил, что "украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад".

Также Порошенко и архиепископ Лев обсудили практическую подготовку для получения томоса Украинской православной церковью.

Напомним, 3 ноября во время визита в Стамбул Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Константинопольским патриархатом. По словам Порошенко, это соглашение завершает процесс предоставления томоса Украине, а, по словам Варфоломея, оно может ускорить этот процесс.

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Теги: Украина, церковь, православная церковь, Порошенко, Петр Порошенко, томос, автокефалия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
enot_a    07.11.2018, 21:22
Оценка:  0
enot_a
Я конечно не супер знаток русского языка, но может финская, а не финляндская?
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