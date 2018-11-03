Порошенко и Варфоломей подписали договор
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“Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой“, - сказал президент Порошенко.
Від імені українського народу дуже дякую Його Всесвятості і Синоду за дуже важливе і мудре рішення. Угода, яку ми підписали сьогодні, завершує процес, щоб надання Томосу відбулося за всіма канонами православної церкви. pic.twitter.com/pfcqDbG9Vo— Петро Порошенко (@poroshenko) 3 ноября 2018 г.
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“Призываю украинцев молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем“, - сказал Порошенко.
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“Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни. Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-церкви. Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“, - подчеркнул Вселенский патриарх.