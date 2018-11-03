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Порошенко и Варфоломей подписали договор

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Соглашение создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к объединительному собору поместной украинской церкви был приведен в соответствие с канонами православной церкви, заявил Порошенко.
Договор о сотрудничестве с Вселенским патриархом
Договор о сотрудничестве с Вселенским патриархом
Адміністрація президента України
Президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом. Трансляция подписания соглашения велась на странице президента в Facebook.

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“Я от имени украинского народа очень благодарен Его всехсвятости, синоду, всем иерархам Вселенского патриархата за чрезвычайно важное и мудрое решение об открытии для украинской нации дверей церкви и дороги домой“, - сказал президент Порошенко.

Соглашение, создает все условия для того, чтобы процесс подготовки к собору, процесс предоставления томоса был приведен в абсолютно четкое соответствие с канонами православной церкви, отметил Порошенко.
Президент подчеркнул, что 3 ноября - это исторический день для создания Украинской автокефальной православной церкви.

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“Призываю украинцев молиться за мир, за единство Украинской церкви, молиться за то, чтобы Господь не допустил провокаций, к которым так стремятся наши враги, чтобы Господь не допустил крови. Мы будем делать все возможное, чтобы как можно быстрее завершить процесс предоставления томоса украинской церкви Вселенским патриархом Варфоломеем“, - сказал Порошенко.

Варфоломей, в свою очередь, отметил, что подписание соглашения поможет ускорить предоставление автокефалии православной церкви в Украине.

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“Это право - иметь автокефальную церковь, и это желание, которое вы имели много лет осуществляется в эти дни. Так как это право имели другие народы Балкан, получили автокефалию от Матери-церкви. Это исключительное право Матери-церкви даровать автокефалию, когда она считает целесообразным, когда все условия готовы для этого процесса“, - подчеркнул Вселенский патриарх.

 
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Теги: церковь, православная церковь, Порошенко, вселенский патриарх
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Комментариев (3)
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МішкаНаПівдні*    03.11.2018, 13:21
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
Конечно Константинопольская Церковь может признать любых раскольников, это их личное дело. Но невозможно заставить объединиться церкви, если этого не желают священники и люди которые ходят в эти церкви.
МішкаНаПівдні*    03.11.2018, 13:30
Оценка:  -1
МішкаНаПівдні*
Теоретически Вапфоломей, что-то может решать лишь с теми православными церквями которые были переданы Русской Православной Церкви в 1686 г. а это только епархии - Киевская, Луцкая, Владимир-Волынская, Галицкая -Украина. Все остальные автономные, но находятся в составе РПЦ.
flacon9havi    03.11.2018, 14:28
Оценка:  0
flacon9havi
Може ви так вважаєте з причини відсутності досвіду або присутності зайвого простору в голові?
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