В Чернобыльской зоне будут развивать ветроэнергетику - Минэкологии

Планируется максимально использовать потенциал зоны для строительства парков солнечной и ветровой энергетики.

В данном направлении уже ведется проектирование УНИАН

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак сообщил, что Кабинет министров на заседании поддержал проект по развитию ветроэнергетики в Зоне отчуждения.

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“Правительство поддержало предложение Минприроды стартовать ветроэнергетике (ВЭС) в Чернобыльской зоне. Первая частная инвестиция в такой проект начинает проектировать ВЭС. Чернобыльская зона - территория перемен“, - написал Семерак в Facebook.

В то же время, председатель Госагентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук во время конференции Solar Energy Ukraine заявил, что в Зоне отчуждения уже активно ведутся работы по внедрению процессов по энергоэффективности, передает Укринформ.

“Одним из первых пилотных проектов является опытная эксплуатация инсинератора - установки для сжигания радиоактивно загрязненной древесины из лесов зоны отчуждения. Тепловая энергия, получаемая от инсинератора, позволила существенно уменьшить потребление природного газа. Кроме того, ГСП Чернобыльская АЭС в 2016 году полностью отказалось от использования газа для отопления помещений“, - отметил Петрук.

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Он добавил, что особое внимание уделяется строительству парков солнечной и ветровой энергетики, поскольку развитие данных технологий поспособствует энергетической независимости и безопасности.

Напомним, в начале октября вблизи Чернобыльской АЭС запустили первую солнечную электростанцию Solar Chernobyl, которую построили у 100 метрах от спрятанного в гигантский саркофаг реактора, взорвавшегося в 1986 году.