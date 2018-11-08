Миротворцы ООН на Донбассе - принято важное решение

Стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов.

Международная рабочая группа по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций достигла компромисса примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения миротворцев.

Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, который также представляет Украину в международной рабочей группе, передает LB.ua.

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“Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов“, - рассказал Марчук.

По его словам, стороны также достигли согласия насчет временных администраций на Донбассе.

“Второй блок документов - это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной“, - отметил Марчук.

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Он добавил, что самая сложная при переговорах проблема - это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать “путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ“.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций, решение о которой должно приниматься Советом безопасности ООН, должна не допустить закрепления позиций России на Донбассе.