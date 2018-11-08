Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Миротворцы ООН на Донбассе - принято важное решение

Комментариев: 1
Стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов.
Представитель Украины по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук
Представитель Украины по вопросам безопасности ТКГ Евгений Марчук
УНИАН

Международная рабочая группа по согласованию параметров введения на Донбасс миротворческой миссии Организации Объединенных Наций достигла компромисса примерно на 30%, после того, как стороны сошлись на необходимости поэтапного введения миротворцев.

Об этом сообщил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, который также представляет Украину в международной рабочей группе, передает LB.ua.

Читай также: Путин и Меркель обсудили введение миротворцев на Донбасс

“Я представляю Украину еще в двух группах по Донбассу. Одна из них касается мандата миротворческой миссии ООН, который был бы компромиссным. Там не принимают участие ОРДЛО. Кроме Украины и России туда входят США, Великобритания, Германия, специалисты ООН по миротворческим миссиям, Нидерланды. Последняя встреча состоялась в Братиславе. Мы там пришли примерно к 30% консенсуса, но это рабочий уровень. Возможность продвижения появилась, когда стороны согласились миротворческий процесс разбить на 4-5 этапов“, - рассказал Марчук.

По его словам, стороны также достигли согласия насчет временных администраций на Донбассе.

“Второй блок документов - это переходные компоненты: переходная юстиция, переходные администрации, амнистия, выборы. Там непросто, но по некоторым точкам относительно формирования переходных администраций есть согласие. Например, если взять поэтапное введение миротворцев, то первый этап - это линия фронта и нормализация жизни в прифронтовой зоне. В переходных администрациях старшим может быть миротворец или по согласию, но обязательно должны быть представители и с оккупированной части и с не оккупированной“, - отметил Марчук.

Читай также: Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ обещают поддержку

Он добавил, что самая сложная при переговорах проблема - это недоверие сторон, которое необходимо преодолевать “путем исключения языка ненависти среди политиков и СМИ“.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что миротворческая миссия Организации Объединенных Наций, решение о которой должно приниматься Советом безопасности ООН, должна не допустить закрепления позиций России на Донбассе.

Поделись:
Теги: ООН, миротворцы, Донбасс, Марчук, решение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    08.11.2018, 13:27
Оценка:  +9
Колишній-східняк
тяжелый процесс с учётом пяти лет киселёвского зомбирования тамошнего населения...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь