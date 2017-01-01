Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Савкой

Глава Автоевросилы публично принес свои извинения.

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Глава общественной организации Автоевросила Олег Ярошевич извинился за инцидент с нардепом Иваном Савкой, происшедший во время акции протеста возле Верховной Рады.

Специальное обращение с извинениями он опубликовал на своей странице в соцсети.

“Вчера случилось такое событие - нехороший случай, когда активисты позволили себе перейти на личности. Я не могу определить это наши активисты или нет... Я хочу извиниться, как глава организации потому, что несу ответственность за каждого, кто приезжает на акции“, - сказал Ярошевич.

Напомним, ранее на акции АвтоЕвроСилы под парламентом митингующие напали на народного депутата.