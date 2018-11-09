В Николаеве грабители "выкорчевали" банкомат из здания

Банда грабителей уже не первый раз подрывает банкомат в регионе.

Полицейские и спецназовцы задержали группировку воров из пяти человек

В городе Николаеве на проспекте Корабелов в ночь с 8 на 9 ноября из магазина неизвестные вырвали встроенный банкомат.

Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

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По предварительной информации, преступники не смогли достать деньги из похищенного банкомата, в котором было около 200 тысяч гривен. В данный момент злоумышленники задержаны.

“Все члены организованной преступной группы ранее судимые за различные преступления местные жители в возрасте от 25-ти до 28-ми лет. Организовывал кражи 26-летний выходец из Кавказского региона. Фигуранты были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Полицейские провели неотложный осмотр тайника и автомобиля задержанных, во время которого изъяли орудие преступления резаки, баллоны с газом и т.п., а также денежные средства. Тип взрывчатого вещества, которое использовали преступники, устанавливается“, - уточнили в полиции.

Сейчас следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 5 ст. 185 УК Украины кража, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также преступники подозреваются в совершении ряда других преступлений, в т. ч. краж, как из банкоматов, так и из ларьков по продаже сигарет.

Как сообщалось 1 ноября, в Харькове взорвали и ограбили банкомат.