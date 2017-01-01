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В Тараще ученик распылил в школе слезоточивый газ

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Девять детей госпитализировано.
В Тараще ученик распылил в школе слезоточивый газ
© kv.npu.gov.ua
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  • Изъятый баллончик находится в свободной продаже
  • Изъятый баллончик находится в свободной продаже
  • Изъятый баллончик находится в свободной продаже
В Тараще ученик распылил в школе слезоточивый газ
Изъятый баллончик находится в свободной продаже
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В городе Тараща Киевской области 15-летний парень распылил в школе слезоточивый газ. В полицию позвонили врачи скорой медицинской помощи.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

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“В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГСЧС, врачи оказывают неотложную помощь. Сейчас с подростком общаются полицейские и выясняют, откуда он взял баллончик и зачем так поступил“, - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что изъятый баллончик находится в свободной продаже. В ближайшее время событию будет предоставлена соответствующая квалификация.

Как сообщалось 26 октября, в школе Ровно ученик распылил слезоточивый газ.

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Теги: школа, слезоточивый газ, баллончик, Киевская область
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